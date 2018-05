Autismo: l'Istituto alberghiero Ferraioli in piazza con l'Asl Napoli 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mini montanare, pizzette panna e mais, pizze rosse e brioche rustiche. A prepararle gli studenti dell'Istituto alberghiero di Napoli "A. E. Ferraioli", guidato dalla dirigente scolastica Rita Pagano, che questa mattina hanno partecipato alla IV Manifestazione sulla Consapevolezza sull'autismo e le diverse abilità organizzata a piazza Nazionale del Nucleo Operativo di Neuropsichiatria Infantile del Distretto 33 dell'Asl Napoli 1 Centro diretto dal dottor Parrella. Coordinati dalla professoressa Giovanna Esposito e accompagnati da alcuni docenti di sostegno, di cucina e di Sala, i ragazzi, molti diversamente abili, hanno dunque proposto e offerto a tutti i partecipanti, in un clima assolutamente festoso, quanto appena preparato nei laboratori di cucina dell'istituto. "Un modo concreto per celebrare il tema dell'inclusione – ha sottolineato la dirigente scolastica del Ferraioli esprimendo il vivo apprezzamento dell'intera comunità scolastica per l'iniziativa – proponendo dunque un 'assaggio' di un percorso formativo che oltre a promuovere il tema fondamentale della condivisione scolastica ed extrascolastica dei processi di inclusione fornisce a chi è diversamente abile strumenti e competenze in una reale prospettiva di lavoro".(Ren)