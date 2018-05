Napoli: concerti con strumenti antichi nella Basilica di S.Francesco (2)

- Il duo formato da Egidio Mastrominico – violino barocco e Giovanni Rota – violino barocco, elementi dell'Ensemble barocco "Le Musiche da Camera", con "Per il Duca di Parma" proporranno un viaggio nella musica di Emanuele Barbella violinista/compositore esponente di rilievo della Scuola Violinistica Napoletana del XVIII secolo del quale ricorrono i trecento anni dalla nascita nel 2018. L'ensemble Le Musiche da Camera ha sempre rivolto una particolare attenzione alla sua opera registrando in prima mondiale i Trii dedicati a Lord Hamilton per l'etichetta Tactus, e si appresta quest'anno a celebrare l'evento con una serie di attività legate alla sua figura con seminari, concerti tematici e registrazioni. Il 30 aprile (ore 19.00) "Sonate a festa" vedrà la clavicembalista pugliese Giovanna Tricarico proporre un ricco e vario programma per cembalo solo tra Italia e Europa, dalle Partite Sopra la Monica di Girolamo Frescobaldi tratte dal Primo libro di toccate, importante opera che riscosse molto successo fra i contemporanei ed ebbe cinque ristampe in ventidue anni, alla Romanesca di Antonio Valente già organista a fine cinquecento presso la Chiesa di S. Angela a Nilo a Napoli, per poi passare a François Couper, colonna del barocco francese con l'enigmatico e affascinante rondò Les Barricades Mystérieuses del 1717, tratto dal sesto Ordre per clavicembalo solo. (segue) (Ren)