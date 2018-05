Incendi boschivi: Regione Campania e Protezione Civile al lavoro per un Piano condiviso

- La Protezione Civile della Regione Campania è già al lavoro per affrontare la stagione in cui statisticamente si registra un aumento degli incendi boschivi, e che purtroppo lo scorso anno hanno pesantemente segnato la Campania. E' stata completata la redazione del Piano operativo per il contrasto e la prevenzione dei roghi relativo al triennio 2018-2020. Una strategia che tiene conto della nuova Legge in materia di protezione civile. Il documento è già stato inviato a tutti gli enti che concorrono all'attuazione delle azioni previste (Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Comunità montane, Sma e uffici regionali) che dovranno far pervenire le proprie osservazioni. Il lavoro è partito già nel mese di febbraio, al fine di poter arrivare ad affrontare eventuali emergenze con tempestività e stabilire le modalità di intervento. A tal fine il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato il direttore generale dei Vigili del Fuoco della Campania, Giovanni Nanni. (Ren)