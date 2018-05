Ischia: al via l'attività di microchirurgia oculare all’ospedale Rizzoli (3)

- L'attività si avvierà già nelle prossime settimane, intervenendo sui pazienti che gli ambulatori del territorio stanno già provvedendo a selezionare per la tipologia di patologia e la complessità del tipo di intervento. L'introduzione della microchirurgia oculare al Rizzoli rappresenta una novità assoluta per l'isola e permetterà di ridurre sensibilmente i disagi alla popolazione anziana. Ad oggi, infatti, molti pazienti di Ischia che devono sottoporsi all'operazione alla cataratta spesso dovevano soggiornare sulla terraferma – affrontando anche i relativi costi per sé e per l'accompagnatore – per evitare di ritornare sull'isola subito dopo aver subito l'intervento. (Ren)