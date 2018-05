Salute: meeting di podologi e podiatri a Napoli, 30% della popolazione soffre di alterazioni appoggio plantare (3)

- "In una società di calcio si lavora molto sulla biomeccanica della corsa dell'atleta dal momento che una corretta ergonomia di movimento ci consente di evitare molti infortuni - ha spiegato Alfonso De Nicola, responsabile staff medico del Calcio Napoli - Sono anni che abbiamo belle soddisfazioni. Abbiamo individuato il giusto metodo di lavoro: quello basato sulla ricerca, la verifica del perché delle cose. Oggi stiamo avendo risultati prestigiosi come città, come Calcio Napoli, come staff sanitario, perché abbiamo creduto in questo insegnamento. Siamo molto contenti ma restiamo con i piedi per terra: viviamo con serenità i prossimi impegni calcistici per continuare a lavorare bene. Anche i giovani devono credere nello studio e nella ricerca scientifica così come dobbiamo essere generosi noi a trasmettere loro la nostra esperienza". (Ren)