Ischia: al via l'attività di microchirurgia oculare all’ospedale Rizzoli

- Terminano i disagi per gli ischitani che devono sottoporsi all'intervento per cataratta. Dalle prossime settimane gli ischitani per operarsi di cataratta non saranno costretti a sbarcare sulla terraferma, ma potranno rivolgersi direttamente al Rizzoli di Ischia grazie all'avvio della nuova attività di microchirurgia oculare. A garantire la realizzazione degli interventi in due sedute operatorie mensili presso l'ospedale di Lacco Ameno sarà l'equipe chirurgica dell'Oculistica del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, guidata dal dott. Mario Sbordone. "Introdurre un'attività come questa presso il Rizzoli di Ischia significa andare incontro alle esigenze dei pazienti, evitando loro il disagio di un trasferimento sulla terraferma per effettuare un intervento in day surgery ha detto il direttore generale Antonio d'Amore -. Anche in questo caso abbiamo adottato una logica organizzativa di sistema, valorizzando le ottime professionalità presenti all'interno dell'Azienda e mettendole a disposizione di diverse strutture." (segue) (Ren)