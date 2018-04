Sanita’: Di Scala (FI), blocco cure all’asl na 2 conferma sperpero di 30 mln di Soresa

- “Ad un anno dalla gara da oltre 30 milioni di euro bandita da Soresa per servizi di consulenza volti ad armonizzare conti e bilanci delle Asl, la Napoli 2 sospende tutte le cure riabilitative per ‘pulire’ i conti: mentre si decide di rifare quanto già stabilito e finanziato abbondantemente, ovvero ‘ristrutturare’ i conti il servizio di un’assistenza fisiatrica, che non ha mai brillato per puntualità ed efficienza, nessuno si è preoccupato di garantire la continuità assistenziale interrompendo di fatto e sine die l’erogazione di assistenza familiare”. Lo ha detto il presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala (FI), per la quale “si tratta di una decisione grave che non ha tenuto conto degli intollerabili disagi creati ai pazienti, soprattutto ad Ischia ed in particolare a Procida dove le alternative sono praticamente inesistenti”. “Il fatto che a tutto questo va a sommarsi anche un’ulteriore recente gara da 450 mila euro della Soresa per il monitoraggio delle convenzioni stesse, si aggiunge al danno anche la beffa”, conclude la Consigliera Di Scala che, rimarcando come “le gare milionarie non sembrano peraltro osservare tutte le prescrizioni dell’Anac”, annuncia una specifica attività ispettiva.(Ren)