Salerno: individuati versamenti reflui zootecnici nella piana del Sele, sequestri e denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di Foce Sele nell’ambito di servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione e repressione di condotte in danno del patrimonio ambientale, hanno scoperto alla località “Chiorbo” del comune di Capaccio lo sversamento di una significativa quantità di reflui zootecnici. Gli accertamenti condotti sui luoghi hanno consentito di verificare che i liquami provenivano da un allevamento bufalino del posto. I militari hanno proceduto al sequestro di un’area aziendale di circa 1500 mq utilizzata come deposito incontrollato dei liquami prodotti dall’allevamento ed hanno posto sotto sequestro anche un tratto di canale agricolo di scolo delle acque per una lunghezza di circa 100 mt che scorre in adiacenza all’area utilizzata per deposito. (segue) (Ren)