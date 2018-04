Napoli: M5S lanciano a Torre del Greco iniziativa "Strade pulite e rifiuti zero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo weekend gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Torre del Greco saranno in strada per lanciare la petizione "Strade pulite e rifiuti zero". I cittadini potranno trovare i gazebo a 5 Stelle domani, sabato 28 aprile, dalle 17 alle 20, a Santa Maria La Bruna (in via Nazionale, 627 - altezza clinica Due Torri) e domenica 29 aprile, dalle 10 alle 13, a Sant'Antonio (via Alcide de Gasperi, 2). Attraverso la petizione, gli attivisti vogliono promuovere una sensibilizzazione verso il riciclo, visto che ad oggi la percentuale di differenziata a Torre del Greco è pari al 29,62 %, lontanissima, quindi, dagli obiettivi fissati dalle norme regionali, nazionali ed europee. Il Comune, tra l'altro, versa in uno stato di degrado tale da mettere a rischio la salute dei cittadini ma, dalle precedenti amministrazioni che hanno governato questa città, non è stato adottato alcuno strumento per raggiungere gli obiettivi minimi di economia circolare. La raccolta firme prevede, con la partecipazione dal basso, di spingere la politica a rispettare i tempi per il ritiro dei rifiuti dagli ecopunti e per la pulizia e lo spazzamento delle strade e degli arenili; a promuovere gli strumenti utili a raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata e a dare impulso alle politiche di riciclo e recupero del rifiuto. "Solo un Comune a 5 Stelle è in grado di capovolgere i paradigmi attuali, aumentando la consapevolezza dei cittadini rispetto alle limitate capacità dell'ambiente di smaltire i rifiuti e l'inquinamento prodotto dal metabolismo urbano. Coinvolgere i cittadini nel processo di costruzione del nuovo modello di città che abbiamo in mente – ha spiegato il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo - significa riprogettare, dal basso, la strategia di gestione dei rifiuti, stimolando la sperimentazione di modelli come il compostaggio, la filiera del riuso e del riciclo di materiale. Significa ripensare lo sviluppo urbano in termini ecologici e sostenibili. Tutto questo è scritto nel programma per il governo della città di Torre del Greco che stiamo condividendo con i cittadini. E non è un sogno utopico: basta incentivare i comportamenti virtuosi e, come accade negli altri Comuni a 5 Stelle, non solo vivremo in una città meno inquinata, a misura d'uomo e di bambino, ma ridurremo anche i costi della bolletta sui rifiuti". (Ren)