Sanita’: il difensore civico della Campania diventa garante diritto alla salute

- “Da vice presidente della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, posso testimoniare che ci siamo molto impegnati affinche’, nelle Regioni, il Difensore Civico ricevesse anche le funzioni di Garante per il diritto alla salute, come previsto dalla Legge Gelli, e sono molto soddisfatta che, con l’approvazione unanime della Legge regionale dell’11 aprile 2018 n.16, anche il Consiglio Regionale della Campania abbia conferito al Difensore Civico questa importante funzione che si colloca nel perseguimento del diritto primario alla salute e per un sistema sanitario e socio sanitario efficiente ed efficace”. E’ quanto ha affermato la Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosa D’Amelio, intervenendo, stamani, in Consiglio regionale, alla conferenza stampa tenuta insieme con il Difensore Civico della Regione Campania, Francesco Eriberto D’Ippolito, la consigliera regionale di FI, Flora Beneduce, la consigliera regionale del Pd, Loredana Raia, il Questore alle Finanze del Consiglio regionale, Antonio Marciano. (segue) (Ren)