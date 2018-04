Sanita’: il difensore civico della Campania diventa garante diritto alla salute (2)

- “Ho voluto con forza che vi fosse una persona terza, rispetto al sistema della sanità pubblica,perché è un elemento di sicurezza per tanti cittadini, che potranno rivolgersi gratuitamente al Difensore Civico in qualità di Garante per il diritto alla salute per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria” – ha sottolineato il vertice dell’Assemblea legislativa regionale. “Quella messa in atto dalla Legge Gelli è una rivoluzione copernicana perché mette al centro il cittadino che potrà adire il Difensore Civico per segnalare le disfunzioni del sistema sanitario e socio sanitario – ha sottolineato Beneduce – , in questo modo si va a ridurre il contenzioso perché sarà il difensore ad intervenire presso le strutture sanitarie e saranno tutelati non solo i cittadini ma anche i medici e il personale sanitario che spesso sono i capri espiatori del malfunzionamento della sanità in Campania mentre ci sono cause più gravi, a monte, come la penalizzazione del nostro territorio, in particolare,e del Sud, in generale, nella ripartizione del fondo sanitario nazionale”. (segue) (Ren)