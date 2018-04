Salerno: sabato 28 aprile a Battipaglia ‘L’inquilino’ di Enzo Casertano

- Sbarca a Battipaglia lo humor partenopeo di Enzo Casertano diretto, insieme a Massimo Pagano e Maria Chiara Cimini, dal regista Roberto D’Alessandro. L’ultimo appuntamento della stagione teatrale andrà in scena sabato 28 aprile alle ore 21.00. Chiude in bellezza ed allegria la stagione teatrale 2017/2018 del neonato teatro sociale “Aldo Giuffrè” di Battipaglia che si prepara ad ospitare l’ultimo appuntamento in cartellone sabato 28 aprile alle ore 21.00 quando andrà in scena “L’inquilino”, commedia scritta da Enzo Casertano e diretta da Roberto D’Alessandro. Sul palco con l’autore ci saranno Massimo Pagano e Maria Chiara Cimini, pronti ad interpretare uno spettacolo che ha riscosso molto successo, rivelandosi adatto a un pubblico trasversale facendo dello humor tipicamente partenopeo il suo tratto distintivo. In un quartiere popolare, Massimo è in gravi difficoltà economiche. Il suo incubo peggiore è la vecchia padrona di casa, che vuole riscuotere. Unica nota positiva? La vegliarda affida i solleciti di pagamento alla nipote Chiara, amica di vecchia data di Massimo. Solidale con lui, lo aiuterà a trovare una soluzione: un co-inquilino con cui dividere l'affitto. (segue) (Ren)