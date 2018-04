Salute: Cesaro (FI), riunione con Rsu della Sma si tenga in commissione ambiente

- "Chiediamo che la riunione con le Rsu della Sma convocata dal Vice Presidente Bonavitacola a Palazzo Santa Lucia per il prossimo 4 maggio si tenga in Consiglio regionale, in Commissione Ambiente, alla luce del sole". Così il Presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro, rinviando alla richiesta di un incontro in Regione chiesto dalle Rsu aziendali attualmente in stato di agitazione e in assemblea permanente."Il Consiglio regionale, laddove in diverse occasioni abbiamo denunciato tutte le incredibili criticità che assillano la Sma - ricorda Cesaro –, ha votato ben due leggi in Aula sulla razionalizzazione delle Partecipate regionali e la creazione del polo unico ambientale". "A fronte di tutto questo e di qualche annuncio di circostanza evidentemente teso più a placare gli animi che a risolvere i problemi - spiega l'esponente di Forza Italia -, non solo non si è proceduti all'accorpamento con la Cas, che è stata intanto ricapitalizzata, ma nulla si è detto o fatto di concreto per la Sma i cui oltre 700 lavoratori continuano giustamente a denunciare l'assenza dei Bilanci successivi al 2013 e di un piano industriale che garantisca loro un futuro". "E' evidente che mai come in questo momento, peraltro alla vigilia di una stagione caratterizzata dagli incendi boschivi, non è più tollerabile perdere tempo: si venga in Commissione Ambiente e si trovino immediate soluzioni ad una vertenza non più rinviabile", conclude il Capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)