Napoli: concerti con strumenti antichi nella Basilica di S.Francesco

- La Napoli barocca e la musica dei Maestri del Settecento Napoletano, ricchezza culturale e tradizione di vanto partenopeo, ritorna in quattro appuntamenti d'eccezione con strumenti d'epoca (il 28 e il 30 aprile, il 1 e il 13 maggio ) per il programma "Suoni in Basilica - I Concerti della Sacrestia Papale" presso la Basilica Reale e Pontificia di S.Francesco da Paola in Piazza del Plebiscito. Un mini ciclo di concerti che apre le attività musicali della prima parte rassegna Convivio Armonico 2018 "....la sorgente della musica, il trionfo dei napoletani", alla sua XVII edizione organizzato da Area Arte, Associazione Mediterranea Culturale. Un viaggio tra le atmosfere e i suoni della Napoli barocca realizzati con strumenti d'epoca da artisti d'eccezione, in quattro concerti dedicati al repertorio antico e dei Maestri del Settecento Napoletano. La rassegna si apre il 28 aprile (ore 19.00) con il primo concerto del Progetto "Gli anniversari della musica Emanuele Barbella 300 anni dalla nascita". (segue) (Ren)