Sicurezza: Grimoldi (Lega), Milano è il far west, si rimuova prefetto

- Il deputato della Lega Paolo Grimoldi commenta in una nota alcune notizie di cronaca: "La sicurezza a Milano è totalmente assente, la città da giorni è fuori controllo. Stanotte due immigrati, un romeno e un bengalese - ricorda il segretario della Lega lombarda - sono stati uccisi in diverse circostanze, in una rissa in strada il primo e in una rapina sempre in strada il secondo. Sempre stanotte una studentessa è stata rapinata, pare da due extracomunitari, in strada, minacciata con un coltello". Per Grimoldi negli ultimi giorni a Milano si è registrata una pericolosa escalation di delitti, violenze e rapine, "con due casi analoghi di immigrati che hanno massacrato a calci e pugni degli anziani per rapinarli, e con un clandestino senegalese che ha tentato una strage in un bar avventandosi sui presenti con i cocci di una bottiglia". L’esponente leghista quindi aggiunge: "Basta, occorre un immediato intervento del governo, rimuova subito il prefetto, non all'altezza della situazione e troppo distratto a pensare solo a trovare alloggi ai richiedenti asilo. Milano - conclude Grimoldi - sta avendo un boom turistico eccezionale, Milano è la metropoli europea che attira più investimenti, Milano è la locomotiva della ripresa economica e non può diventare la 'Scampia del Nord' solo per colpa di una giunta incapace e di un prefetto che dovrebbe fare l'assessore alla sicurezza nella giunta Sala, visto che è totalmente allineato alla loro politica lassista e buonista". (Com)