Napoli: Ronghi (SP), al prefetto poteri sostitutivi per la nomina del difensore civico

- "Altro 'scivolone' del Consiglio Regionale della Campania, che si dimostra incapace di rispettare le stesse leggi regionali, come nel caso della nomina del Difensore Civico, nuovamente annullata ieri dalla magistratura". E' quanto dichiara il segretario federale di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi."Ancora una volta, in Consiglio Regionale, hanno voluto far prevalere la "valutazione politica" sulla meritocrazia - ha continuato Ronghi - e, per la settima volta, l'istituzione consiliare è stata condannata dalla magistratura che ha ritenuto fondati i ricorsi dell'Avv. Giuseppe Fortunato, il quale ha tutti i titoli, come prescrive la legge, per ricoprire il ruolo di Difensore Civico, ma non "la spinta politica" , che talune forze politiche consiliari prediligono come criterio di scelta"."Lo 'schiaffo' finale, così come scritto in sentenza,- ha concluso Ronghi- e' che sarà il Prefetto a valutare i meriti dei contendenti e, per la prima volta, il , Consiglio Regionale, dopo essere stato "commissariato" da De Luca, subisce anche il commissariamento del Prefetto per una semplice nomina. Poi ci si lamenta che la politica ha perso la propria centralità!".(Ren)