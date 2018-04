Campania: De Luca paragona Pd a ebrei nel '38, per la Comunità ebraica è una strumentalizzazione offensiva

- La Comunità ebraica di Napoli, in una nota, ha espresso "stupore e disappunto nell’apprendere, attraverso gli organi di stampa, le parole pronunciate dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, con le quali si paragona la situazione del Pd attuale con quella degli ebrei soggetti alle leggi razziali del 1938". "Lungi dal voler entrare nel merito politico del discorso fatto da De Luca - ha spiegato la Comunità -, facciamo presente al governatore della Campania che la privazione dei più elementari diritti civili e della stessa dignità degli ebrei in seguito alle leggi razziali non è può essere utilizzata come termine di paragone per situazioni che afferiscono ai meccanismi della politica di qualunque Stato democratico e che, pertanto, l’essersi avventurati a farlo rappresenta una strumentalizzazione che offende chi ha patito in prima persona gli effetti della discriminazione antiebraica o ha risentito negli anni il peso delle esperienze dolorose vissute da familiari e amici". "In ogni caso - ha concluso -, siccome per l’Ebraismo anche da episodi negativi può nascere qualcosa di positivo, ci auguriamo che questo inatteso scivolone del governatore della Campania, aiuti a comprendere la necessità di prestare maggior attenzione a parole e concetti utilizzati per discutere situazioni attuali in vari ambiti, al fine di evitare banalizzazioni che, oltre ad oltraggiare la memoria danneggino in primis l’immagine di chi se ne rende autore". (Ren)