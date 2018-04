Rifiuti: Zinzi (Fi), emergenza alle porte ed enti d'ambito al palo. Cosa aspetta la giunta a diffidare Eda?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le reiterate inadempienze degli Enti d'Ambito non hanno più scusanti né pretesti. Da oltre un anno sono fermi ai blocchi di partenza e questo empasse determina gravi ripercussioni sui cittadini. Non capiamo la Giunta regionale cosa attenda a diffidare gli Eda e pretendere l'applicazione della legge, soprattutto in un momento delicato come questo che vede Napoli alle prese con una nuova emergenza ambientale. Delle due l'una: o questa legge non è attuabile e la Giunta ha fallito ancora, oppure gran parte dei presidenti degli Eda sono inadeguati. In entrambi i casi bisogna intervenire e commissariare gli Enti inadempienti. Da questo vicolo cieco bisogna uscire". Così il Presidente della III Commissione speciale campana 'Terra dei Fuochi', Gianpiero Zinzi, intervenuto a margine della seduta della Commissione regionale Ambiente. (Ren)