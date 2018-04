Parità: assessore Palmeri, variato piano triennale per i dipendenti della Pa

- La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi per la prima volta il Piano delle azioni positive - periodo 2018/2020. Tale Piano è stato realizzato con il contributo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito nel settembre 2015 dalla Giunta De Luca a cui sono esplicitamente assegnati dalla legge compiti propositivi, consultivi e di verifica su tutte le tematiche legate alle discriminazioni di genere, oltre che ad ogni altra forma di discriminazione, diretta o indiretta. La delibera, proposta dall'assessore regionale alle Risorse umane Sonia Palmeri e dall'assessore alle Pari opportunità Chiara Marciani, predispone una serie di azioni per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nel lavoro e favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche dove sussista un divario tra generi. Il Piano, prevede quattro macro obiettivi: dalla promozione delle pari opportunità con la promozione di strumenti quali il bilancio di genere, il rafforzamento di strumenti conciliativi tra vita familiare e vita lavorativa quali le ferie solidali e il lavoro agile, all'incremento del benessere organizzativo con prevenzione di fenomeni quali mobbing e molestie sul luogo di lavoro. (segue) (Ren)