Salute: dal 27 aprile a Napoli 1000 esperti a meeting su patologie arto inferiore

- Oltre 1000 esperti provenienti da tutto il mondo si riuniranno nel prossimo fine settimana a Napoli per discutere e confrontarsi su biomeccanica e patomeccanica dell'arto inferiore nello sportivo, nel bambino, nell'adulto e nel piede diabetico. L'appuntamento è in programma domani venerdì 27 aprile (ore 9) alla Stazione Marittima. All'apertura dei lavori (ore 10 circa), che termineranno domenica, sono previsti gli interventi di Alfonso De Nicola responsabile staff medico Società Sportiva Calcio Napoli e di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli. "La biomeccanica dell'arto inferiore studia le cause dei problemi di appoggio del piede e delle grandi articolazioni della gamba e analizza le deformità ossee innate della tibia e del piede – ha spiegato Gaetano Di Stasio, responsabile scientifico del congresso - Da un problema di appoggio molto spesso nasconole deformità delle dita, come un alluce valgo o un dito a martello: sono il risultato di un piede piatto o cavo non curato e dei compensi posturali che il nostro corpo va a ricercare. Per questo è importante la prevenzione. Le tecnologie ed i test diagnostici disponibili ci permettono di prescrivere terapie efficaci e semplici. I plantari oggi sono usati dalle modelle e dagli atleti sono correttivi, piccoli, sottili, confortevoli, a tre quarti, non danno fastidio e consentono di non dover cambiare le scarpe". (segue) (Ren)