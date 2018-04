Salute: dal 27 aprile a Napoli 1000 esperti a meeting su patologie arto inferiore (2)

- "Di questa patologia soffrono non solo anziani e grandi anziani ma anche i più giovani: un trattamento precoce riesce a ridurre o evitare anche problemi di tipo venoso", ha rilevato Di Stasio che ricorda come "nonostante la podologia sia presente nei Lea, di fatto la prevenzione è eseguita solo nel privato. Con gli organismi di categoria si sta lavorando per far entrare la podologia in ogni struttura pubblica". "Sugli aspetti venosi e linfatici presenteremo un lavoro scientifico preliminare venerdì 27 – ha aggiunto Lanfranco Scaramuzzino, chirurgo vascolare e componente scientifico del congresso - Spesso chi ha un problema di insufficienza venosa cronica ha anche problemi di appoggio e la loro soluzione può migliorare i problemi vascolari fino al 40%. Un corretto appoggio permette al piede e alla muscolatura del polpaccio di far funzionare meglio la pompa venosa e linfatica del piede, garantendo una riduzione dei fattori di rischio. La podologia e la biomeccanica sono una nuova grande opportunità per il chirurgo vascolare da valutare come una strada di prevenzione e di orientamento clinico anche dal medico di medicina generale e dalle altre specializzazioni mediche". (Ren)