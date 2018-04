Campania: presentato in consiglio regionale il libro "Passami a prendere in carcere oggi" (2)

- Per Ermanno Russo "questa iniziativa è lodevole perché parliamo di un testo che restituisce uno spaccato molto utile ed interessante sulla situazione delle carceri in Italia e che consiglierei come lettura anche a scuola. L'auspicio è che il Parlamento, appena sarà nelle condizioni di farlo, possa mettere mano al riassetto del sistema carcerario perché la detenzione deve essere rieducativa ed essere finalizzata al reinserimento sociale e lavorativo del detenuto". "Questi cinque detenuti, che hanno commesso reati gravi, hanno vissuto un'esperienza carceraria 'diversa' – ha spiegato Marroni - perché hanno potuto studiare vivendo la pena come qualcosa di diverso. É la dimostrazione che se si rispetta anche quanto previsto dalla nostra Costituzione, un altro carcere è possibile". Sull'importanza del volontariato nelle carceri e della affettività connessa al legame con la famiglia di appartenenza si è soffermata Pisano, per la quale "sono questi i campi sui quali le carceri italiane sono molto distanti da quelle europee, dove, invece, sono essi sono considerati prioritari". (Ren)