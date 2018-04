Governo: Borrelli (Verdi), spero vada avanti dialogo Pd-M5s per scongiurare governo a trazione leghista

- "C'è da augurarsi che il dialogo avviato da Pd e Cinque Stelle a livello nazionale vada avanti e porti a un nuovo Governo perché in questo modo sarà scongiurato il rischio di avere un esecutivo a trazione leghista che, di certo, non farebbe il bene del Sud e della Campania visto che la Lega, al di là delle cose dette in campagna elettorale, è ancora fondata sull'antimeridionalismo". Lo ha detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "un dialogo sul Governo nazionale tra Cinque Stelle e Pd potrebbe avere ripercussioni positive anche in Consiglio regionale dove comunque c'è stata, su alcune leggi, la piena convergenza tra il centrosinistra e i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle perché, di fronte a temi particolari, si possono trovare punti comuni anche tra forze politiche diverse". (Ren)