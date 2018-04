Parità: assessore Palmeri, variato piano triennale per i dipendenti della Pa (2)

- "Abbiamo inteso - ha spiegato l'assessore alle Risorse umane Sonia Palmeri - rafforzare e diffondere la cultura della parità e l'eliminazione delle discriminazioni tra sessi, introducendo l'attività di formazione mirata che valorizzi le capacità professionali, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro promuovendo, ad esempio, il telelavoro, la banca delle ore o il part time. Queste tematiche, già in parte introdotte nel contratto decentrato dei dipendenti della Giunta Regionale, siglato il 5 aprile scorso, necessitano di una continua attenzione affinché il luogo di lavoro continui ad essere per ciascun dipendente, un luogo in cui vivere responsabilmente il proprio impegno professionale, contribuendo a realizzare il cambiamento della Pa a cui questa Giunta attribuisce un ruolo strategico". (Ren)