Caserta: elargivano prestiti con interessi dal 300 al 1400 per cento, 3 misure cautelari (2)

- In particolare, dalle indagini è emerso che Nicola Greco, con la moglie e la figlia in qualità di esattrici, approfittando dello stato di bisogno delle vittime, elargiva prestiti in danaro facendosi dare, quale corrispettivo della prestazione, interessi usurari oscillanti da un minimo del 300 % ad un massimo del 1400%. A seguito dei prestiti seguivano poi le azioni minatorie e lesive ai danni delle vittime, le quali venivano costrette alle restituzione delle somme di denaro e dei relativi interessi usurari, condotte per le quali venivano contestati i reati di estorsione. Il gip, a seguito della richiesta del pm, ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere e per le due donne la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Caserta. (Ren)