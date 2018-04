Campania: domani l'assemblea di Confcooperative per il rinnovo delle cariche sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui settori in cui opera la Federazione, indiscutibilmente strategici per lo sviluppo della Campania, occorre definire linee di convergenza tra le politiche e le reali potenzialità di crescita, sostenendo le reti tra gli attori sociali ed imprenditoriali. Bisogna promuovere valore, agire da volano e recuperare energie che diversamente andrebbero disperse. Le imprese cooperative possono essere protagoniste di questi processi per le loro specificità, ma occorre definire regole nuove di partecipazione alle scelte di indirizzo strategico che la Regione Campania è chiamata a dare. È questo il principale compito della futura classe dirigente della Federazione per il prossimo mandato", ha spiegato Claudio Esposito, presidente uscente della Federcultura Turismo e Sport – Confcooperative Campania. (Ren)