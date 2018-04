Inquinamento: Verdi, anacronistiche e inutili le misure come il blocco del traffico

- "Ormai il fenomeno delle polveri sottili e l'innalzamento dei livelli di inquinamento non riguarda solo le grandi metropoli come Napoli, ma comincia a interessare anche i centri minori e diventa sempre più urgente una programmazione che permetta di ridurre l'inquinamento in maniera duratura e non temporanea come si ottiene con misure ormai anacronistiche e inutili come quella del blocco della circolazione". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale Vincenzo Peretti, ricordando che "anche Avellino ha deciso di limitare la circolazione di auto e moto in città a partire da lunedì 30 aprile e altre città seguiranno la stessa strada nei prossimi giorni perché si stanno verificando sforamenti sostanziosi dei limiti di polveri sottili nell'aria, anche a causa dell'assenza di piogge che fisserebbero al suolo gli agenti inquinanti". (segue) (Ren)