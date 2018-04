Salerno: sabato 28 aprile a Battipaglia ‘L’inquilino’ di Enzo Casertano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra così in scena Vincenzo, uomo mite ma misterioso. Massimo e Chiara si imbarcheranno in strampalate indagini per scoprire se è veramente chi dice di essere. In una girandola di colpi di scena, tra sospetti, amicizia, innamoramenti e cene a base di spigole all'acqua pazza, emergerà la vera identità dell'inquilino. Ma ci sarà da fidarsi? Una commedia frizzante ed ironica che affronterà con studiata leggerezza le difficoltà che contraddistinguono la vita dei precari, costretti a vivere di furbizia ed espedienti. Enzo Casertano, Massimo Pagano e Maria Chiara Cimini valorizzano il testo grazie all’affiatamento costruito in mesi di duro lavoro e grandi successi. “Siamo arrivati alla fine di un percorso esaltante ma anche faticoso – commenta il direttore artistico del teatro Vito Cesaro -. Quello andato in scena quest’anno è per noi il primo vero cartellone avendo inaugurato la struttura a gennaio del 2017. È stata una stagione entusiasmante dove abbiamo accolto non solo il pubblico ma anche le scuole e, soprattutto, abbiamo portato avanti la scuola di teatro, danza e canto offrendo un’alternativa ai ragazzi delle nostre zone. C’è molto da lavorare ma siamo felici di farlo. Stiamo già pensando e programmando la prossima stagione, intanto voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno seguiti ed accompagnati in questi mesi dimostrandoci stima ed affetto”. (Ren)