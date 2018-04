Centrosinistra: Costa (Pd), legittimiamo il protagonismo delle energie positive (2)

- "In nome del pluralismo interno che ho sempre rispettato - ha aggiunto Costa - , propongo di cominciare da una definizione programmatica comune, dai gruppi dirigenti, dalle figure di garanzia e, non ultima, dalla definizione della segreteria provinciale che ho intenzione di nominare nei prossimi giorni. A tal fine, ho chiesto a Marco Sarracino, in rappresentanza della maggioranza che mi ha eletto segretario, di avviare una interlocuzione con tutti coloro i quali non hanno partecipato all'ultimo congresso provinciale per verificare la possibilità di una gestione collegiale del partito democratico". "I nostri elettori, il nostro campo politico, i nostri militanti, ci chiedono concordia e collaborazione e noi abbiamo il dovere di tornare nel più breve tempo possibile a rappresentare tutti quei pezzi di società che hanno deciso di voltarci le spalle", ha concluso. (Ren)