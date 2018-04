Salute: il 27 e il 29 aprile mille esperti a Napoli per patologie arto inferiore (2)

- "Sugli aspetti venosi e linfatici presenteremo un lavoro scientifico preliminare venerdì 27 - ha aggiunto Lanfranco Scaramuzzino, chirurgo vascolare e componente scientifico del congresso - Spesso chi ha un problema di insufficienza venosa cronica ha anche problemi di appoggio e la loro soluzione può migliorare i problemi vascolari fino al 40%. Un corretto appoggio permette al piede e alla muscolatura del polpaccio di far funzionare meglio la pompa venosa e linfatica del piede, garantendo una riduzione dei fattori di rischio. La podologia e la biomeccanica sono una nuova grande opportunità per il chirurgo vascolare da valutare come una strada di prevenzione e di orientamento clinico anche dal medico di medicina generale e dalle altre specializzazioni mediche". (Ren)