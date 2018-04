Rifiuti: Verdi, bisogna accelerare nella realizzazione dei siti di compostaggio

- "In questi giorni di difficoltà nella raccolta dei rifiuti a Napoli è importante la collaborazione di tutti per non aumentare i disagi e i primi a collaborare devono essere coloro che producono una gran quantità di cartoni". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli e il presidente della Commissione ambiente del comune di Napoli Marco Gaudini, per i quali "chi produce una grande quantità di cartoni deve collaborare mettendoli fuori solo ed esclusivamente negli orari e nei giorni previsti dal calendario della raccolta differenziata perché se si continuano a mettere cartoni nei contenitori per gli altri rifiuti o, peggio ancora, per terra, si cominciano a creare cumuli di immondizia visto che i cartoni sono particolarmente voluminosi". "Tra l'altro i cartoni possono essere riciclati totalmente e, gettandoli nei giorni e nei posti sbagliati, c'è il rischio che finiscano tra i rifiuti indifferenziati", hanno aggiunto Borrelli e Gaudini, concludendo: "Bisogna lavorare non solo per aumentare la raccolta differenziata che su base regionale ha superato il 50% ma che in alcuni territori resta notevolmente al di sotto di questi numeri ma anche impegnarsi per realizzare i siti di compostaggio in tutta la Regione".(Ren)