Rifiuti: questa mattina riunione tecnica in Regione Campania

- Si è svolta questa mattina, presso gli uffici della Regione Campania, una riunione tecnica, alla presenza dei rappresentanti della Regione, della città metropolitana e del comune di Napoli, di Asia, di Sapna e di A2a Ambiente. "Oggetto della riunione - è scritto in una nota del comune di Napoli - era trovare una rapida soluzione per risolvere le difficoltà della raccolta evidenziatesi in questi giorni a causa, da un lato, della manutenzione programmata di una delle linee del Termovalorizzatore di Acerra e, dall'altro lato, dalla impossibilità di evacuare i rifiuti accumulati all'interno dei 2 impianti Stir di Giugliano e Tufino a seguito di alcune procedure di gara andate deserte". In particolare per la città di Napoli si è evidenziata la necessità di reperire una ulteriore capacità degli Stir di circa 250 tonnellate al giorno per garantire l'ordinario e, gradualmente, il recupero dei rifiuti ancora accumulati a terra. Al termine della riunione si è stabilito di attivare immediatamente ulteriori canali alternativi di smaltimento della frazione secca dagli Stir. "Ciò - ha spiegato il comune - consentirà, anche grazie alla collaborazione istituzionale con la Regione Campania, di garantire, da giovedì, la raccolta ordinaria e di recuperare in pochi giorni i rifiuti ancora a terra". (Ren)