Napoli: al Pan il 3 maggio presentazione antologia sulla Sla

- Il progetto nasce intorno alla toccante testimonianza di Umberto Mormile, un vivace osteopata costretto all’immobilità per colpa di una invalidante e terribile malattia di nome Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica), ora non più tra noi, che ha scritto racconti su varie tematiche. La malattia lo aveva privato della libertà dei movimenti, ma non della voglia di vivere e comunicare: i suoi testi sono stati per la curatrice Emilia Ferrara lo spunto per commissionare a numerosi scrittori la stesura di racconti che trattassero gli stessi argomenti: dolore, paura, rivincita, essere/apparire, luoghi comuni, resistenza, gioie del cuore, attesa. Da qui è nata la corposa raccolta intitolata La rivincita del cuore, che è il filo conduttore del volume. Mormile riuscì a scrivere grazie a un sistema di tastiera incorporato nella schermata del pc, infatti decise di scrivere pur riuscendo ad usare solo un dito della mano per cliccare singolarmente ogni lettera con il mouse. La curatrice ebbe in consegna i suoi scritti dal figlio Fabio. Gli elaborati del signor Mormile sono eterogenei e spaziano da racconti di vita a pensieri spettinati. Il ricavato della vendita di questa antologia sarà devoluto all’associazione AISLA ONLUS Sezione Napoli. Inizio evento ore 16.30. Con la curatrice dell’antologia, Emilia Ferrara, l’assessore alla Cultura Nino Daniele, gli scrittori Maurizio De Giovanni e Letizia Vicidomini, l’avvocato Erminia Mazzoni e l’editore Aldo Putignano.(Ren)