Salerno: domani all’Accademia Grassi conferenza sul rapporto tra arte e follia

- “Non esiste alcun ingegno se non mescolato alla pazzia”. Guido Milanese, psicoanalista, e Cristina Tafuri, critico d’arte, sono partiti da questa frase di Francesco Petrarca quando hanno immaginato l’incontro che si terrà domani (venerdì 27 aprile), alle ore 18.00, all’Accademia Internazionale d’Arte Cultura e Società Alfonso Grassi di Salerno (via Porta Elina) nell’ambito del ciclo d’incontro “Il salotto dei venerdì letterari”. L’ingresso è libero. La conferenza sarà condotta da Raffaella Grassi, presidente dell’Accademia “Alfonso Grassi” di Salerno. Il titolo scelto è “Quale rapporto tra… arte, malattia e follia?”, con tanto di punto interrogativo per aprire a nuove prospettive ed al tempo stesso a continui confronti. Durante l’incontro di domani sera sarà approfondita la relazione tra l’attività artistica - in quanto espressione del potenziale creativo di un individuo - e la follia, intesa come malattia mentale e disagio psichico. Prospettiva di analisi, questa, che ha trovato risposte diverse, nei diversi periodi storici e nelle diverse culture. Alcuni studiosi sostengono che la malattia mentale sia in grado di favorire la creatività osservando come, in taluni casi, produca associazioni d’idee inusuali e fuori da ogni parametro di razionalità, permettendo all’artista di portare alla luce immagini del tutto originali altrimenti non concepibili.(Ren)