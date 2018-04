Centrosinistra: Costa (Pd), legittimiamo il protagonismo delle energie positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico e il centrosinistra vivono una fase di difficoltà e non dobbiamo negarlo". A dichiararlo il segretario del partito democratico metropolitano di Napoli, Massimo Costa, proseguendo: "Il segretario nazionale Maurizio Martina ha più volte ribadito, anche in occasione della sua venuta a Napoli, che il rilancio della nostra azione politica non può non avvenire attraverso un coinvolgimento innanzitutto dei tanti militanti che, giorno per giorno, affrontano le difficoltà e i problemi nelle comunità in cui vivono. Ripartire dal valore dei territori non deve essere uno slogan fine a se stesso. Occorre legittimare il protagonismo delle energie positive che vogliono impegnarsi per il bene del Pd ed io voglio impegnarmi affinché questo avvenga. Ritengo dunque che sia finito per tutti il tempo di nascondere la polvere sotto il tappeto. Inizia un percorso che mi vedrà impegnato su tutti i fronti politici ed istituzionali che riguardano la federazione napoletana". "Mi rivolgo, quindi - ha proseguito -, a tutta la nostra comunità, anche quella che ha scelto di sostenere una piattaforma congressuale differente dalla mia: costruiamo un percorso condiviso affinché il PD Napoli esca dalla fase complicata dovuta a dinamiche locali e nazionali". (segue) (Ren)