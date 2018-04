Campania: presentato in consiglio regionale il libro "Passami a prendere in carcere oggi"

- E' stato presentato oggi, presso la sede del Consiglio regionale della Campania, il libro dell'ex garante dei detenuti della Regione Lazio, Angiolo Marroni, scritto con Stefano Liburdi, dal titolo "Passami a prendere in carcere oggi". Alla presentazione del libro, che racconta le storie di cinque detenuti per reati legati alle mafie, al narcotraffico internazionale, hanno partecipato gli autori, il garante dei detenuti campano Samuele Ciambriello, il vice presidente del Consiglio regionale della Campania, Ermanno Russo, il presidente dell'associazione Antigone Luigi Romano, il presidente dell'associazione Virtus Italia Enrico Sanchi, la rappresentante dell'associazione La Mansarda Dea Demian Pisano e il detenuto ergastolano Cosimo Rega, per l'occasione in permesso speciale. Il garante dei detenuti della Regione Campania ha sottolineato che "il libro dimostra, attraverso cinque storie, che se le persone che entrano in carcere vengono assistite, il carcere assolve la sua funzione rieducativa". "Purtroppo il carcere è fallito – ha sottolineato Ciambriello – infatti l'80% delle persone per una recidiva torna in carcere. Il restante 20% non rientra perché ha fatto un cammino di risocializzazione e rieducazione. I dati della Campania indicano che in questo momento ci sono 7.321 detenuti in carcere e 7.100 sono fuori, nell'area penale esterna. Dobbiamo liberarci dalla necessità del carcere e vivere le pene in maniera alternativa". (segue) (Ren)