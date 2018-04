Napoli: Verdi, domani a Casalnuovo presentazione del programma del camper contro il bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farà tappa a Casalnuovo, nel napoletano, per due giorni, il camper contro il bullismo e il cyberbullismo che sta girando l'Italia. L'iniziativa rientra in un progetto teso a diffondere la cultura del rispetto e la necessità della denuncia per prevenire e combattere episodi di bullismo e cyberbullismo. L'iniziativa sarà presentata domani, mercoledì 25 aprile, alle 12, in piazza Diana a Casalnuovo. Il programma dei due giorni e i dettagli saranno illustrati nel corso dell'incontro, a cui parteciperanno l'assessore alle Pari opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione politiche sociali, il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, e Sebastiano Pellecchia, responsabile del progetto. Giovedì, inoltre, il tir ospiterà una rappresentanza degli alunni delle scuole del territorio, e la riunione del Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, istituito con la legge regionale contro bullismo e cyberbullismo approvata dal Consiglio regionale nel 2017.(Ren)