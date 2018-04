Campania: approvato piano di riparto da 82,3 milioni per forestazione e bonifica montana

- Con decreto dirigenziale n. 121 del 19 aprile 2018, la Regione Campania ha approvato - in conformità con il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) 2018-2020 - il riparto definitivo delle risorse, dell’importo complessivo pari a 82,3 milioni di euro, a favore degli enti delegati (comunità montane ed amministrazioni provinciali) per l’annualità 2018. Grazie a queste risorse, la Regione Campania garantisce la piena occupazione degli operai idraulico-forestali a tempo indeterminato in forza agli enti delegati e, soprattutto, assicura agli operai a tempo determinato un significativo incremento del numero delle giornate lavorative che, nel 2018, saranno in media pari a 151 giornate per unità a fronte delle 130 dello scorso anno. In tal modo, si rafforza anche la capacità di rispondere, in maniera tempestiva ed incisiva, all’emergenza incendi sul territorio regionale che, di anno in anno, diventa sempre più insidiosa. (Ren)