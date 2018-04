Caserta: elargivano prestiti con interessi dal 300 al 1400 per cento, 3 misure cautelari

- Nella prime ore della mattinata di oggi, a Recale, nel casertano, i carabinieri della Stazione di Macerata Campania (Ce) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dall'Ufficio gip del locale Tribunale, nei confronti di tre soggetti, Nicola e Giulia Greco, 48 e 25 anni, padre e figlia, e la moglie di lui, Laura Spada, classe '71, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di estorsione ed usura in concorso. Il provvedimento cautelare è giunto all'esito di un'articolata attività investigativa, diretta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, dal mese di luglio 2014 al giugno del 2017,indagine operata mediante attività tecniche di intercettazioni telefoniche ed ambientali, corroborate dai riscontri derivanti dalle dichiarazioni delle persone offese e di quelle informate sui fatti. In particolare, i contenuti espliciti delle conversazioni, unitamente ai riscontri effettuati, hanno permesso di accertare la responsabilità in capo agli indagati in ordine a tre episodi di condotte usurarie, seguite da azioni estorsive. (segue) (Ren)