Inquinamento: Verdi, anacronistiche e inutili le misure come il blocco del traffico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strada da seguire è quella di eliminare le cause 'vere' dell'inquinamento come, nel caso di Napoli, la situazione del Porto che deve essere elettrificato per evitare che le navi emettano nell'aria i fumi inquinanti" hanno aggiunto Borrelli e Peretti per i quali "è necessario anche investire sul trasporto pubblico, sulla condivisione del trasporto e su bonus da riconoscere ai lavoratori che decidono di abbandonare il mezzo privato, ma è chiaro che azioni del genere possono esserci solo se c'è un impegno forte da parte del Governo e del Parlamento perché di certo non possono essere messe in campo solo da Comuni e Regioni". "Nell'immediato, si ricorra a metodi semplici per ridurre le polveri sottili, come quello di bagnare le strade per evitare che si alzino da terra" hanno concluso i Verdi per i quali "sarebbe fondamentale anche un piano di piantumazione straordinaria di piante in grado di ridurre l'inquinamento come noi stiamo contribuendo a fare (Ren)