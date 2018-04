Salerno: Cirielli (Fdi), noi determinanti per vittoria del centrodestra

- "Con la costituzione del direttivo cittadino di Fdi a Nocera Inferiore va avanti il lavoro di riorganizzazione e radicamento del partito a Salerno e provincia in vista dei prossimi appuntamenti elettorali" ha spiegato Cirielli, rimarcando "il ruolo di Fdi soprattutto in Campania come forza politica determinante per la vittoria del centrodestra". Così Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati. Prosegue la riorganizzazione del partito di Fratelli di Italia a Salerno e provincia. Ieri a Nocera Inferiore è stato costituito il direttivo cittadino. Queste le cariche: Adriano Bellacosa coordinatore cittadino, Imma Vietri portavoce provinciale di Fdi Salerno, Clotilde Galano portavoce del collegio Salerno Nord. La riunione del direttivo si è tenuta alla presenza di Edmondo Cirielli, deputato di Fdi, e Antonio Iannone, senatore del partito di Giorgia Meloni.(Ren)