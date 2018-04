Salerno: al via sabato 28 aprile la XXVIII Fiera del Crocifisso Ritrovato

- Sabato 28 aprile, prima del tramonto com’è tradizione, aprirà i battenti la XXVIII Fiera del Crocifisso Ritrovato che farà rivivere nel centro storico di Salerno storia, usi, costumi, artigianato, cibi e spettacoli del Medioevo. Si parte alle 19 da piazza Portanova dove ci sarà l’evento di apertura, con il corteo storico, figuranti, saltimbanchi, artisti di strada e l’arte oratoria del celebre “Giullar cortese”, alias Gianluca Foresi, che racconterà la sua storia in presa diretta e rigorosamente in rima. “Salerno: storia e tradizione”: questo lo slogan dell’edizione 2018 della Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro e ormai considerata tra le maggiori d’Italia in tema medievale. Diversi i siti del centro storico interessati, centinaia gli artisti di strada: per ricreare il clima medievale ci saranno menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, artisti di strada, statue viventi. (segue) (Ren)