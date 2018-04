Campania: Daniele (Pd), bene Cgil, Cisl e Uil su ammortizzatori sociali (2)

- "Proprio perché consapevole del danno che una scelta simile avrebbe arrecato alla nostra terra, - ha continuato Daniele - ho lavorato ad una proposta di legge finalizzata alla tutela di chi, soprattutto in età avanzata, perde il posto di lavoro senza alcuna possibilità o speranza di riuscire a ricollocarsi, garantendo una forma di sostegno al reddito. Si tratta di una norma di civiltà per qualsiasi moderna democrazia, non di assistenzialismo, ed in questa direzione va il nostro provvedimento. Il Piano del Lavoro della giunta regionale della Campania è sicuramente una risposta importante, per quanto riguarda l'occupazione, e può rappresentare per i giovani di questa regione, nei prossimi mesi, un importante opportunità volta anche a svecchiare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Rimane altrettante importante, però, - ha concluso il consigliere - sostenere e tutelare coloro che sono espulsi dal ciclo produttivo e, soprattutto nel Mezzogiorno, rischiano di restare soli e disperati senza una copertura efficace”. (Ren)