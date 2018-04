Campania: M5s, De Luca ha capito che è tempo di ascoltare chi rappresenta il 49% dei campani

- "Quello che De Luca definisce monocolore giallo, è l’unica tonalità che oggi si può attribuire al concetto di coerenza. Ci fa piacere che il governatore campano, a fronte dei risultati conseguiti, pur dai banchi dell’opposizione, dai sette consiglieri del Movimento 5 Stelle nella regione che lui amministra, stia cominciando a comprendere quale sia il valore delle donne e degli uomini che compongono questa forza politica in Campania e nel resto del paese. E, soprattutto, che abbia consapevolezza di avere a che fare con un movimento che rappresenta il 49% dei cittadini di questa regione. Un dato per lui ancora più imbarazzante se raffrontato con la disfatta che ha travolto il suo partito". Così, in una nota, il gruppo regionale campano del Movimento 5 stelle, per i quali si tratta di "una disfatta di cui De Luca non è esente da responsabilità, per aver voluto personalizzare la sfida elettorale, concentrando la campagna elettorale sulle sue discutibili scelte amministrative e sui candidati che ha imposto, a partire dal figlio bocciato clamorosamente nella 'sua' Salerno". "Quanto al suo appello a evitare il ricorso a presunte offese e toni violenti del passato - hanno proseguito i Cinque stelle -, riavvolga il nastro e vada a riascoltare alcuni monologhi pronunciati settimanalmente in tv o persino in aula. Sentirà quanta veemenza, quanto scarso rispetto istituzionale e quanti termini lesivi della dignità della persona hanno condito certi ragionamenti contro avversari che non una volta hanno tentato la via della collaborazione e della proposta nel solo interesse dei cittadini campani. Vedendosi puntualmente sbattere porte in faccia. Porte che da ora in avanti questo governatore chiuderebbe in faccia alla maggioranza degli elettori della Campania. Oggi De Luca se ne guarderebbe bene dall’augurare ai nostri leader di “andarsene a morire ammazzati” o di alzare il dito medio alzato in direzione dei banchi occupati dal Gruppo M5s". (segue) (Ren)