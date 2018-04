Campania: M5s, De Luca ha capito che è tempo di ascoltare chi rappresenta il 49% dei campani (2)

- "Il rispetto predicato da De Luca - hanno aggiunto i pentastellati campani -, noi lo pretendiamo per le nostre proposte, che se non fossero state miseramente bocciate da questo governatore per il solo fatto di provenire dal M5s, avrebbero di certo migliorato la vita dei campani. Proposte di superamento di misure che, con questo governo regionale, hanno prodotto risultati disastrosi. Dalla sanità, con ospedali chiusi o depotenziati per rilanciarne altri che non si sa quando saranno operativi, con ricadute sulla salute dei cittadini, all’ambiente, con bonifiche al palo, un ciclo rifiuti che non decolla e troppe terre dei fuochi sparse sul territorio regionale che ancora bruciano e uccidono. Passando per l’emergenza lavoro, con un tasso di disoccupazione crescente, investimenti in calo e multinazionali in fuga. Ai trasporti, con pendolari che ancora compiono viaggi infernali, stipati come bestie. Fino al finta battaglia ai privilegi, che non è certo il taglio obbligatorio degli stipendi proposto e praticato da M5s, ma una misura di taglio volontario degli stipendi della quale, come abbiamo tristemente scoperto di recente, non ne hanno approfittato né i consiglieri che l’hanno votato, né i membri della giunta, né tantomeno lo stesso De Luca che quel provvedimento ha proposto e ne ha fatto un cavallo di battaglia in campagna elettorale. Mentendo spudoratamente a tutti". "De Luca che oggi chiede al Movimento 5 stelle coerenza e rispetto nell’interesse del Paese, ha compreso bene che non potrà più esimersi dal dialogare con chi rappresenta la maggioranza degli elettori della Campania", hanno concluso. (Ren)