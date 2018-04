Stato-Mafia: Laboccetta (Polo Sud), apprezzabile l'intervento di Marina Berlusconi

- "La presa di posizione di Marina Berlusconi rispetto alla vicenda processuale di Palermo è apprezzabile. Mi auguro che adesso il gruppo Mediaset vorrà scendere pesantemente in campo per difendere l'onorabilità di un grande uomo come Marcello Dell'Utri, ancora purtroppo ingiustamente detenuto in carcere nonostante le gravissime malattie. E' doveroso da parte di Marina Berlusconi difendere suo padre, ma credo sia opportuno fare piena luce su quel che un sistema senza cuore sta facendo verso un grande uomo di cultura qual è Marcello Dell'Utri". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato e presidente dell'associazione Polo Sud, Amedeo Laboccetta. (Ren)