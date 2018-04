Campania: questa mattina il governatore De Luca in visita all'Ospedale dell'Annunziata

- Questa mattina, alle ore 10,30, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà all'Ospedale SS. Annunziata di Napoli, in occasione della firma del Protocollo d'intesa tra la Asl Napoli 1 Centro e l'Unione degli Ipovedenti sezione territoriale di Napoli, per la promozione di attività di accoglienza, in particolare delle donne, nell'ambito del Percorso Nascita. (Ren)