Napoli: il 28 aprile al Teatro La giostra, concerto di Venovan in Live

- Michele Colucci in arte Venovan, fra i pochi musicisti che compongono brani per pianoforte preparato, ricerca sempre un "dialogo" con le location in cui si esibisce, così come accadrà per il suo prossimo concerto, Live #PianoPreparato & Light Fluo, programmato per sabato 28 aprile 2018 alle ore 20.30, nel versatile spazio multidisciplinare del Teatro La giostra di Napoli. L'artista casertano fonde arte contemporanea, oggetti di uso comune e musica, utilizzando, fra gli altri, chiodi, forchette, magneti, che lui chiama "i preparati", e attribuendo ad essi un alto valore, ancor prima del suono. La preparazione del pianoforte è molto importante. Durante questa fase Colucci, pensando in modo orchestrale, non è solo l'esecutore del brano ma anche il direttore dei mille oggetti introdotti all'interno del pianoforte. Per il concerto nello spazio dei Quartieri Spagnoli, Venovan recupererà la sintonia con il vecchio deposito Enel, oggi trasformato in teatro, e, lavorando sul concetto di energia elettrica, proporrà uno spettacolo esclusivo, completamente a luce fluorescente, unendo l'elettricità, i colori, e l'anima dei suoi mille "preparati". Il concerto, quasi completamente al buio, porrà in risalto il bianco dei suoi oggetti, i tasti del pianoforte e le sue mani. Vista la particolarità dell'allestimento, si consiglia al pubblico, cui sarà donato un gadget fluorescente, di indossare almeno un accessorio di colore bianco, così da poter essere parte integrante della performance. La performance, che in alcuni brani vedrà l'accompagnamento del maestro Pietro Bentivenga alla fisarmonica e di Ettore Pavone alle percussioni, si articolerà attraverso un racconto musicale, generato da suoni, effetti, sonorità particolari e originali, arricchite da effetti d'ambiente e le armonie contemporanee di Venovan.(Ren)