Napoli: Mara Carfagna (FI), preoccupazione per cumuli in strada, sindaco faccia chiarezza

- "C'è preoccupazione a Napoli per il ritorno dei cumuli in strada in centro e nelle periferie. Il sindaco de Magistris faccia chiarezza sulla situazione perché già solo vedere rifiuti non raccolti rievoca lo spettro di una brutta stagione che non deve più ripetersi. Ad oggi l'unico impianto di smaltimento resta il termovalorizzatore di Acerra realizzato solo grazie all'azione del governo Berlusconi". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia.(Ren)