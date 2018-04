Campania: Daniele (Pd), bene Cgil, Cisl e Uil su ammortizzatori sociali

- "L'eliminazione degli ammortizzatori sociali in una regione come la nostra, dove ogni giorno si apre un nuovo tavolo di crisi e che conta 200 mila lavoratori ormai scoperti da ogni forma di sostegno economico, in assenza di politiche adeguate, può generare tragedie sociali. Per questo concordo con l'appello di Cgil, Cisl e Uil che, in questi giorni, stanno sostenendo, con una serie di iniziative, i lavoratori rimasti privi di ammortizzatori sociali". A dichiararlo il consigliere regionale Gianluca Daniele che prosegue: "La disoccupazione nel Mezzogiorno, soprattutto quella giovanile e femminile, resta uno dei grandi e più importanti temi che non dovremmo mai sottovalutare ed ogni riforma approntata a livello nazionale dovrebbe sempre tenerne conto, invece con la riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali, che andavano sicuramente rivisti, il Governo non ha tenuto conto dell'impatto che una scelta così drastica avrebbe avuto sulla Campania e su tutto il Mezzogiorno ed è un fatto evidente che ho sin da subito denunciato". (segue) (Ren)